Ушел из жизни актер фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо»

Британский актер театра и кино Патрик Годфри, известный по ролям в фильмах «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо», ушел из жизни в 93 года. Информацию публикует РИА Новости со ссылкой на агентство актера Markham Froggatt & Irwin.