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Ушел из жизни актер фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо»

Британский актер театра и кино Патрик Годфри ушел из жизни в 93 года
Ушел из жизни звезда фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо»
Ушел из жизни звезда фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо»Источник: Lenta.Ru

Британский актер театра и кино Патрик Годфри, известный по ролям в фильмах «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо», ушел из жизни в 93 года. Информацию публикует РИА Новости со ссылкой на агентство актера Markham Froggatt & Irwin.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи», — говорится в сообщении. При этом причина смерти звезды не уточняется.

Известно, что у Годфри осталась жена, актриса Аманда Уокер, сын и дочь.

Всемирную славу актер обрел благодаря роли Леонардо да Винчи в фильме «История вечной любви» 1998 года. Также артист принимал участие в съемках сериалов «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро Агаты Кристи».

Кроме того, Годфри служил в Национальном театре Великобритании и сотрудничал с другими театральными труппами.