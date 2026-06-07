Стивен Сигал счел бы за честь присвоение ему звания народного артиста РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал заявил, что счел бы большой честью получить звание заслуженного или народного артиста России. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Это будет для меня большой честью», — сказал Сигал, отвечая на соответствующий вопрос.
Сигал снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват». В 2016 году получил российское гражданство.
30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.