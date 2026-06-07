Любовь Аксенова рассказала о пережитом в юности домогательстве

«Мы вместе рассказали родителям, и они тоже меня поддержали. Они помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна. Что у меня есть на самом деле сила. И это меня не сломало, и я имею право на то, чтобы быть собой», — рассказала 36-летняя актриса.