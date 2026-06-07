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Любовь Аксенова рассказала о пережитом в юности домогательстве

Актриса сделала признание, чтобы поддержать жертв насилия
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Любовь Аксенова в сериале «Преступление и наказание»
Любовь Аксенова в сериале «Преступление и наказание»

Актриса Любовь Аксенова публично заговорила о пережитом в юности насилии – она рассказала, что столкнулась с сексуализированным домогательством, когда ей было 17 лет. Соответствующее видео появилось в соцсетях. 

«Я абсолютно растерялась. Я не знала, что сказать, как дать отпор», — поделилась артистка.

Этот случай, по словам Аксеновой, заставил ее замкнуться в себе и долгое время никому не рассказывать о произошедшем. Актриса призналась, что чувствовала себя сломанной и слабой. Спустя время она нашла в себе смелость сообщить о домогательствах брату. Родственник поддержал ее.

«Мы вместе рассказали родителям, и они тоже меня поддержали. Они помогли мне пережить этот опыт. Я снова почувствовала, что у меня есть опора, что я не одна. Что у меня есть на самом деле сила. И это меня не сломало, и я имею право на то, чтобы быть собой», — рассказала 36-летняя актриса.

Широкую известность Любовь Аксенова получила после участия в сериалах «Бывшие» и «Почка», а также после роли Юлии Пчелкиной в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Недавно актриса занялась продюсированием.