Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шэрон Стоун рассказала о сложных отношениях с матерью

68-летняя актриса призналась, что мать не проявляла к ней любви в детстве
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Шэрон Стоун для Vogue Adria
Шэрон Стоун для Vogue Adria

Шэрон Стоун впервые публично заговорила о сложных отношениях с матерью Дороти. 68-летняя актриса, известная по роли в «Основном инстинкте», призналась, что в детстве ни разу не слышала от родительницы теплых слов.

Этим откровением она поделилась в подкасте The Person Who Believed in Me.

«Я ни разу не услышала от нее слов „Я люблю тебя“», — сказала Стоун.

Особенно остро этот разрыв проявился, когда родители переехали к актрисе за несколько месяцев до смерти ее отца в 2009 году. Как отметила звезда, мать чувствовала себя «внутренне неполноценной», из-за чего испытывала злость, что сказывалось на ее окружении. Стоун призналась, что неоднократно оказывала родственникам «чрезмерную помощь», но в ответ получала только раздражение.

В этом же подкасте Шэрон Стоун впервые рассказала о нападении, которое пережила много лет назад в собственном доме.