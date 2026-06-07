Особенно остро этот разрыв проявился, когда родители переехали к актрисе за несколько месяцев до смерти ее отца в 2009 году. Как отметила звезда, мать чувствовала себя «внутренне неполноценной», из-за чего испытывала злость, что сказывалось на ее окружении. Стоун призналась, что неоднократно оказывала родственникам «чрезмерную помощь», но в ответ получала только раздражение.