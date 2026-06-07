Шэрон Стоун впервые публично заговорила о сложных отношениях с матерью Дороти. 68-летняя актриса, известная по роли в «Основном инстинкте», призналась, что в детстве ни разу не слышала от родительницы теплых слов.
Этим откровением она поделилась в подкасте The Person Who Believed in Me.
«Я ни разу не услышала от нее слов „Я люблю тебя“», — сказала Стоун.
Особенно остро этот разрыв проявился, когда родители переехали к актрисе за несколько месяцев до смерти ее отца в 2009 году. Как отметила звезда, мать чувствовала себя «внутренне неполноценной», из-за чего испытывала злость, что сказывалось на ее окружении. Стоун призналась, что неоднократно оказывала родственникам «чрезмерную помощь», но в ответ получала только раздражение.
В этом же подкасте Шэрон Стоун впервые рассказала о нападении, которое пережила много лет назад в собственном доме.