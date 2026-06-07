«Сейчас он уже в том возрасте, когда это нужно делать сейчас или никогда, особенно если он хочет быть рядом с детьми во время их учебы в колледже. Есть и его мать, которая очень хочет внука, но ей уже за 80, так что часики тикают», — рассказывает источник.