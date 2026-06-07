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Леонардо ДиКаприо задумался о детях

По данным инсайдеров, актер готов завести семью
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и Виттория ЧереттиИсточник: Legion-Media.ru

Друзья Леонардо ДиКаприо утверждают, что 51-летний актер впервые в жизни всерьез задумался о свадьбе и детях. Как пишет издание Star со ссылкой на близкий к звезде «Титаника» источник, артист пересмотрел свои взгляды на отцовство.

Инсайдер отмечает, что хотя ДиКаприо тяжело принять мысль о появлении ребенка в неидеальном мире, желание стать отцом перевешивает сомнения.

«Сейчас он уже в том возрасте, когда это нужно делать сейчас или никогда, особенно если он хочет быть рядом с детьми во время их учебы в колледже. Есть и его мать, которая очень хочет внука, но ей уже за 80, так что часики тикают», — рассказывает источник.

По данным инсайдера, подруга актера, модель Виттория Черетти, не оказывает на него давления, но тоже хотела бы родить от него ребенка.

«Он всегда находил предлог, чтобы отложить [отцовство]. Хорошая новость в том, что он, похоже, действительно склоняется к тому, чтобы это произошло, и как можно скорее», — заключил инсайдер.