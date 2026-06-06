Звезда «Кадетства» Бессонов удивил поклонников переменами во внешности

За это время артист пробовал себя в разных сферах — работал в такси, занимался продажей воздушных шаров и трудился в ломбарде. Также он открыто говорил о сложном периоде, связанном с резким похудением почти на 40 килограммов, за которым стояли проблемы с пищевым поведением.