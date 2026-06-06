Кит Харингтон рассказал о лечении в клинике после финала «Игры престолов»

Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон откровенно рассказал о своей реабилитации после финала «Игры престолов». Актер признался в шоу Actors on Actors, что сразу после завершения культового сериала на шесть недель лег в клинику, полностью отказавшись от связи с внешним миром, чтобы восстановить ментальное здоровье и привести мысли в порядок.
«Первое, что я сделал, пока сериал еще выходил в эфир, — отправился в реабилитационный центр», — поделился Харингтон.
При этом он подчеркнул, что данное решение было запланированным и никак не связано с критикой финального сезона со стороны зрителей. «Мне просто нужно было привести голову в порядок», — объяснил актер.
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