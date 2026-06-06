Звезда «Плохих парней» два года преследует бывшего бойфренда

Рэндл удивилась появлению хозяина дома, сославшись на то, что он якобы должен был быть в тюрьме. После женщина, пишет Паллини в иске, якобы бросила в него банку с овощами, попав в голову. Затем мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые заставили ее покинуть территорию.