Актриса Екатерина Вилкова с юмором пообщалась с журналистами на премьере сериала «Адвокаты». Корреспондент Super.ru передает, что звезду расспросили о ее 12-летнем сыне Петре.
Когда у Вилковой поинтересовались, выбрал ли уже наследник будущую профессию, она ответила, что пока нет. Вопрос об увлечениях и дополнительных занятиях тоже не вызвал долгих размышлений. Актриса с улыбкой выдала предельно короткий ответ: «Нет».
Впрочем, следом артистка объяснила, что отсутствие секций не делает мальчика затворником. По словам Вилковой, сын обожает проводить время на свежем воздухе.
«Он гуляет очень много. Он любит гулять, он любит жизнь. В отличие от меня», — пошутила актриса. Правда, тут же добавила, что и сама не чужда радостям бытия, просто ей ближе размеренный темп. «Не такую яркую, как сейчас», — уточнила Вилкова, чем вызвала улыбки у публики.
Ранее Екатерина Вилкова показала редкое фото сына от актера Ильи Любимова.