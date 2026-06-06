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«Он любит жизнь. В отличие от меня»: Екатерина Вилкова рассказала о 12-летнем сыне

Актриса рассказала, что ее сын обожает проводить время на свежем воздухе
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Вилкова
Екатерина ВилковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Екатерина Вилкова с юмором пообщалась с журналистами на премьере сериала «Адвокаты». Корреспондент Super.ru передает, что звезду расспросили о ее 12-летнем сыне Петре.

Когда у Вилковой поинтересовались, выбрал ли уже наследник будущую профессию, она ответила, что пока нет. Вопрос об увлечениях и дополнительных занятиях тоже не вызвал долгих размышлений. Актриса с улыбкой выдала предельно короткий ответ: «Нет».

Впрочем, следом артистка объяснила, что отсутствие секций не делает мальчика затворником. По словам Вилковой, сын обожает проводить время на свежем воздухе.

«Он гуляет очень много. Он любит гулять, он любит жизнь. В отличие от меня», — пошутила актриса. Правда, тут же добавила, что и сама не чужда радостям бытия, просто ей ближе размеренный темп. «Не такую яркую, как сейчас», — уточнила Вилкова, чем вызвала улыбки у публики.

Ранее Екатерина Вилкова показала редкое фото сына от актера Ильи Любимова.