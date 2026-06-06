«Он гуляет очень много. Он любит гулять, он любит жизнь. В отличие от меня», — пошутила актриса. Правда, тут же добавила, что и сама не чужда радостям бытия, просто ей ближе размеренный темп. «Не такую яркую, как сейчас», — уточнила Вилкова, чем вызвала улыбки у публики.