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Аглая Тарасова объяснила, почему не худеет специально к лету

Певица призналась: готовиться к теплому сезону — не ее метод
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Аглая Тарасова
Аглая ТарасоваИсточник: Legion-Media.ru

Аглая Тарасова объяснила, почему не худеет специально к лету. Об этом сообщает издание Super.ru.

Актриса дала комментарий на премьере сериала «Адвокаты». Она призналась, что готовиться к теплому сезону — не ее метод. Чтобы не попадать в неловкие ситуации, звезда старается держать себя в тонусе постоянно.

«Я пытаюсь всегда быть в какой‑то нормальной форме, чтобы не было стрессовых ситуаций, когда лето на носу, а ноги не оголить», — поделилась Аглая.

В начале мая Кристина Асмус и Аглая Тарасова стали диджеями на вечеринке в Москве. Актрисы встали за диджейские пульты и включали для гостей музыку.