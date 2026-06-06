Аглая Тарасова объяснила, почему не худеет специально к лету. Об этом сообщает издание Super.ru.
Актриса дала комментарий на премьере сериала «Адвокаты». Она призналась, что готовиться к теплому сезону — не ее метод. Чтобы не попадать в неловкие ситуации, звезда старается держать себя в тонусе постоянно.
«Я пытаюсь всегда быть в какой‑то нормальной форме, чтобы не было стрессовых ситуаций, когда лето на носу, а ноги не оголить», — поделилась Аглая.
В начале мая Кристина Асмус и Аглая Тарасова стали диджеями на вечеринке в Москве. Актрисы встали за диджейские пульты и включали для гостей музыку.