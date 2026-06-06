Звезда «Молодежки» заговорил о семье: «Фундамент для счастья готов»

Звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин заговорил о семье. В беседе с kp.ru он признался, что хочет видеть рядом с собой уравновешенную жену.
По словам Жвакина, для него главное, чтобы дети росли в полноценной семье и любви.
«Поэтому хочу видеть рядом с собой уравновешенного, здорового человека. Фундамент для счастья готов, остальное — это совместные приключения по жизни! И я тоже хочу семью!» — заверил он.
Ранее стало известно, что 37-летняя звезда «Молодежки» Анна Михайловская родила второго ребенка.