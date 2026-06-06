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Звезда «Молодежки» заговорил о семье: «Фундамент для счастья готов»

Иван Жвакин рассказал, какую девушку хочет видеть рядом с собой
Иван Жвакин
Иван Жвакин

Звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин заговорил о семье. В беседе с kp.ru он признался, что хочет видеть рядом с собой уравновешенную жену.

По словам Жвакина, для него главное, чтобы дети росли в полноценной семье и любви.

«Поэтому хочу видеть рядом с собой уравновешенного, здорового человека. Фундамент для счастья готов, остальное — это совместные приключения по жизни! И я тоже хочу семью!» — заверил он.

Ранее стало известно, что 37-летняя звезда «Молодежки» Анна Михайловская родила второго ребенка.