Глава «Газпром-медиа» назвал ограничение 12+ оптимальным для фильмов о СВО

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Возрастное ограничение 12+ является оптимальным для фильмов о специальной военной операции и Великой Отечественной войне, поскольку подростки уже способны осознанно воспринимать подобные темы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.
«Мне кажется, оптимальный возрастной порог — это 12 лет. В этом возрасте подросток уже способен воспринимать подобный материал осознанно и делать собственные выводы. И важно, чтобы они получали информацию о Великой Отечественной войне и событиях специальной военной операции из профессионально сделанных фильмов, а не из случайных или непроверенных источников», — сказал Жаров.
Он отметил, что поддерживает идею смягчения возрастного ценза для патриотического кино. «Понятно, что фильмы о войне, о Великой Отечественной войне, о современных военных событиях могут содержать тяжелые сцены: гибель людей, военные действия. Но действующие возрастные ограничения 16−18 лет чрезмерны», — подчеркнул собеседник агентства.
При этом Жаров отметил, что окончательные решения по возрастным ограничениям должны принимать законодатели..