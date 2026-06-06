Глава «Газпром-медиа» назвал ограничение 12+ оптимальным для фильмов о СВО

«Мне кажется, оптимальный возрастной порог — это 12 лет. В этом возрасте подросток уже способен воспринимать подобный материал осознанно и делать собственные выводы. И важно, чтобы они получали информацию о Великой Отечественной войне и событиях специальной военной операции из профессионально сделанных фильмов, а не из случайных или непроверенных источников», — сказал Жаров.