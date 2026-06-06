По мнению Андреасяна, совсем скоро зрители смогут не просто смотреть фильм, а находиться внутри него — прямо рядом с героями. Однако первыми эту технологию, как считает режиссер, внедрят не в России, а на Западе. В качестве примера он привел канадца Джеймса Кэмерона, который уже однажды перевернул индустрию, выпустив «Аватар».