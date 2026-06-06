Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сарик Андреасян предсказал, каким будет кино будущего

Режиссер уверен: совсем скоро зрители смогут не просто смотреть фильм, а находиться внутри него
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сарик Андреасян
Сарик АндреасянИсточник: Legion-Media.ru

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) режиссер Сарик Андреасян сделал смелый прогноз о том, как изменится кино. Своими мыслями постановщик поделился в рамках одной из дискуссий, а его слова приводит Super.ru.

По мнению Андреасяна, совсем скоро зрители смогут не просто смотреть фильм, а находиться внутри него — прямо рядом с героями. Однако первыми эту технологию, как считает режиссер, внедрят не в России, а на Западе. В качестве примера он привел канадца Джеймса Кэмерона, который уже однажды перевернул индустрию, выпустив «Аватар».

«Опять же появится новый Кэмерон — его здесь нет сейчас — и изменит индустрию где-то на Западе. И мы будем под это подстраиваться», — заявил Андреасян.

Ранее стало известно, что фильмы Андреасяна выйдут в прокат в Германии.