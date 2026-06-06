На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) режиссер Сарик Андреасян сделал смелый прогноз о том, как изменится кино. Своими мыслями постановщик поделился в рамках одной из дискуссий, а его слова приводит Super.ru.
По мнению Андреасяна, совсем скоро зрители смогут не просто смотреть фильм, а находиться внутри него — прямо рядом с героями. Однако первыми эту технологию, как считает режиссер, внедрят не в России, а на Западе. В качестве примера он привел канадца Джеймса Кэмерона, который уже однажды перевернул индустрию, выпустив «Аватар».
«Опять же появится новый Кэмерон — его здесь нет сейчас — и изменит индустрию где-то на Западе. И мы будем под это подстраиваться», — заявил Андреасян.
Ранее стало известно, что фильмы Андреасяна выйдут в прокат в Германии.