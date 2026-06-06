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Толкалина заявила, что не поддерживает тренд на дружбу между родителями и детьми

Актриса уверена: в общении с ребенком необходимо сохранять дистанцию
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Любовь Толкалина
Любовь ТолкалинаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Любовь Толкалина выступила с неожиданным заявлением о семейных отношениях. На премьере сериала «Адвокаты» она призналась, что не поддерживает тренд на дружбу между родителями и детьми. Об этом сообщает издание Super.ru.

По словам Толкалиной, в общении с ребенком необходимо сохранять дистанцию. Она уверена: образ мамы-подруги — это всего лишь красивая картинка, которая не имеет ничего общего с настоящей здоровой семьей.

«Я считаю, что мама и дочка не должны быть подругами. Есть вещи, которые дочь никогда не должна обсуждать с мамой, а мама никогда не должна обсуждать с дочерью», — подчеркнула артистка.

Толкалина добавила, что запретные темы касаются не только интимной сферы. Она рассказала, что существуют и другие вопросы, которые лучше не поднимать в семейном кругу. Например, актриса старается не говорить с дочерью о политике.

Звезда убеждена: определенные рамки в отношениях между поколениями нужны всегда. Возраст детей и степень доверия не отменяют этого правила.

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