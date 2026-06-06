Звезда «Очень страшного кино» пожаловалась на игнор со стороны Голливуда

Фэрис вернется на экран в роли главной героини в перезапуске «Очень страшного кино» в 2026 году. На премьере фильма в Лос-Анджелесе актриса рассказала, что, хотя она считает франшизу «подарком» в своей карьере, столкнулась с трудностями из-за съемок в хорроре.