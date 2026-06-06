Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Очень страшного кино» пожаловалась на игнор со стороны Голливуда

Анна Фэрис вернется на экран в роли главной героини в перезапуске «Очень страшного кино» в 2026 году
Анна Фэрис
Анна ФэрисИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Анна Фэрис пожаловалась на игнор со стороны Голливуда из-за съемок в «Очень страшном кино». Своими переживаниями 49-летняя звезда поделилась в беседе с The Hollywood Reporter.

Фэрис вернется на экран в роли главной героини в перезапуске «Очень страшного кино» в 2026 году. На премьере фильма в Лос-Анджелесе актриса рассказала, что, хотя она считает франшизу «подарком» в своей карьере, столкнулась с трудностями из-за съемок в хорроре.

«Это была странная борьба, определяющая, разочаровывающая, приносящая удовлетворение. Я провела 25 лет, ощущая любовь зрителей, но не получила ни одной награды, даже не смогла пройти прослушивание ни на одну драматическую роль», — вспоминает она.

Однако теперь Фэрис рада возвращению во франшизу. «Это просто невероятное чувство — чувствовать себя самой собой», — говорит она.

По сюжету группа друзей: Синди, Бренда, Рэй и Мелкий — воссоединяется для противостояния маньяку в маске, с которым они столкнулись двадцать шесть лет назад.