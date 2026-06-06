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Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова

Первым совместным фильмом России и Китая, получившим статус национального в обеих странах, стал «Красный шелк»
Ольга Любимова
Ольга ЛюбимоваИсточник: Legion-Media.ru

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Еще несколько исторических картин сейчас находятся в статусе совместного производства и готовятся к съемкам», — сказала она, комментируя сотрудничество России и Китая в сфере кинематографа.

Первым совместным фильмом России и Китая, получившим статус национального в обеих странах, стал «Красный шелк», премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году. Режиссером выступил Андрей Волгин. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань.

Ретро-детектив получил продолжение под названием «Черный шелк», фильм выйдет в 2027 году.