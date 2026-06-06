Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова

Первым совместным фильмом России и Китая, получившим статус национального в обеих странах, стал «Красный шелк», премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году. Режиссером выступил Андрей Волгин. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань.