Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и Китай совместно снимут несколько исторических фильмов, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Еще несколько исторических картин сейчас находятся в статусе совместного производства и готовятся к съемкам», — сказала она, комментируя сотрудничество России и Китая в сфере кинематографа.
Первым совместным фильмом России и Китая, получившим статус национального в обеих странах, стал «Красный шелк», премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году. Режиссером выступил Андрей Волгин. В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа и Хуан Хаонань.
Ретро-детектив получил продолжение под названием «Черный шелк», фильм выйдет в 2027 году.