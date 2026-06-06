История пары началась на съемочной площадке. Аффлек и Гарнер встретились в 2001 году во время работы над фильмом «Перл Харбор», но искра между ними проскочила лишь три года спустя — на съемках картины «Сорвиголова». В 2005 году они поженились, а спустя десять лет, в 2015-м, объявили о расставании.