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Экс-жена Аффлека рассказала, как развод повлиял на ее карьеру: «Я мало работала»

Дженнифер Гарнер призналась, что на долгие годы практически исчезла с экранов
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Гарнер
Дженнифер ГарнерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Гарнер откровенно рассказала, как развод с Беном Аффлеком едва не поставил крест на ее карьере. В интервью изданию InStyle 54-летняя актриса призналась, что на долгие годы практически исчезла с экранов.

«Когда дети были маленькими, я работала так мало, а потом в нашей семье произошли такие потрясения, что я долгое время практически не снималась», — поделилась Гарнер.

Звезда обратилась ко всем, кто пытается жонглировать семьей и работой, с простым советом: не корить себя за ошибки. Она призвала относиться к себе мягче и принять тот факт, что идеал недостижим.

«Нет такого понятия, как баланс. Нет такого понятия, как "делать все правильно". И когда происходит что-то важное, вы должны быть в порядке, чтобы ваш ребенок чувствовал это», — говорит она.

История пары началась на съемочной площадке. Аффлек и Гарнер встретились в 2001 году во время работы над фильмом «Перл Харбор», но искра между ними проскочила лишь три года спустя — на съемках картины «Сорвиголова». В 2005 году они поженились, а спустя десять лет, в 2015-м, объявили о расставании.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о своей личной жизни после развода с Беном Аффлеком.