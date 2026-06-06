«И как же это было нежно и по-семейному! Мы пришли вдвоем со старшей дочерью — Элизабет — подглядеть, как наш будущий защитник поживает», — рассказала Моряк. Она отметила, что прием прошел в спокойной и поддерживающей атмосфере.