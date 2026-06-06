Лиза Моряк поделилась в соцсетях историей семейного похода к врачу. Визит пришелся на 26-ю неделю беременности. На обследование Моряк пришла не одна, а вместе со старшей дочерью Элизабет. Этот момент артистка назвала особенно теплым и эмоциональным.
«И как же это было нежно и по-семейному! Мы пришли вдвоем со старшей дочерью — Элизабет — подглядеть, как наш будущий защитник поживает», — рассказала Моряк. Она отметила, что прием прошел в спокойной и поддерживающей атмосфере.
Актриса подчеркнула: для семьи это время наполнено особым смыслом. «Не было суеты, только мы, будущее новой жизни и огромная родительская любовь, которая объединяет нас всех», — добавила она.
Особенно трогательно актриса описала реакцию дочери. «Я видела, как в глазах моей старшей дочери отражается целый мир… Я видела, как она мысленно здоровается с малышом, кричит врачу: “Это мой брат!”», — поделилась актриса.
По словам Моряк, девочка уже чувствует связь с будущим братом и проявляет к нему нежность. Также артистка раскрыла детали о малыше: «Наш крошечный герой уже настоящая личность! Весит целый килограмм».
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