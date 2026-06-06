Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками

Это не единственный семейный конфликт. После смерти Василия Шукшина права на все его литературные произведения разделили между родственниками. Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака, Екатерина, получили по две десятых доли. Сестры Ольга и Мария стали обладательницами по три десятых. Позже Федосеева-Шукшина решила передать свою долю Марии. Однако Ольга оспаривает эту сделку и добивается признания ее недействительной, утверждая, что Мария оставила их мать «практически без ничего».