Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками

87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, вдова знаменитого писателя Василия Шукшина, впервые за долгий период появилась на публике и обратилась к своим поклонникам. Актриса стала гостьей программы «Прямой эфир».
Запись беседы, которую транслировали в эфире, была сделана в ее квартире в Новой Москве. Там артистка живет вместе с дочерью Ольгой.
В ходе разговора Федосеева-Шукшина пожаловалась, что несколько лет назад ее внучка Анна тайно продала принадлежавшую актрисе квартиру в Санкт-Петербурге. Теперь, по словам Лидии Николаевны, она не может приезжать в этот город и посещать могилы близких людей.
Анна также появилась в студии шоу и пояснила, что недвижимость в любом случае со временем перешла бы к ней по наследству, а деньги ей потребовались срочно. Ее тетя Ольга осуждает такой поступок.
«Ни Аня, ни Маша, никто не помогает. Только я за мамой ухаживаю», — заявила Ольга в эфире.
Это не единственный семейный конфликт. После смерти Василия Шукшина права на все его литературные произведения разделили между родственниками. Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака, Екатерина, получили по две десятых доли. Сестры Ольга и Мария стали обладательницами по три десятых. Позже Федосеева-Шукшина решила передать свою долю Марии. Однако Ольга оспаривает эту сделку и добивается признания ее недействительной, утверждая, что Мария оставила их мать «практически без ничего».
В сентябре прошлого года адвокат Юлия Вербицкая сообщила, что Лидия Федосеева-Шукшина не смогла прийти к мировому соглашению с родными. По словам Вербицкой, Мария Шукшина лишила мать части в квартире.