Пиотровский поддержал снижение возрастных ограничений на фильмы об СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Возрастные ограничения для фильмов о специальной военной операции необходимо снизить или убрать вовсе, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, комментируя предложение председателя СФ Валентины Матвиенко в отношении понижения возрастного ценза для картин об СВО.
«Я считаю, что возрастные цензы надо снизить или вообще ликвидировать. Это вредит. Тем более в фильмах об СВО», — сказал Пиотровский.
Ранее Матвиенко, комментируя заявление члена комитета СФ по науке, образованию и культуре Артема Малащенкова, предложила министерству культуры занять более жесткую позицию по показу фильмов об СВО. Малащенков отмечал, что такие картины часто получают возрастную категорию 18+, что ограничивает их демонстрацию, а также указал на нехватку документальных лент о спецоперации. Тему кинопоказа ранее поднимал и сенатор Айрат Гибатдинов, предложивший пересмотреть возрастные ограничения.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс.