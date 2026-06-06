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Пиотровский поддержал снижение возрастных ограничений на фильмы об СВО

Член комитета СФ по науке, образованию и культуре Артем Малащенков ранее отмечал, что такие картины часто получают возрастную категорию 18+, что ограничивает их демонстрацию
Михаил Пиотровский
Михаил ПиотровскийИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Возрастные ограничения для фильмов о специальной военной операции необходимо снизить или убрать вовсе, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, комментируя предложение председателя СФ Валентины Матвиенко в отношении понижения возрастного ценза для картин об СВО.

«Я считаю, что возрастные цензы надо снизить или вообще ликвидировать. Это вредит. Тем более в фильмах об СВО», — сказал Пиотровский.

Ранее Матвиенко, комментируя заявление члена комитета СФ по науке, образованию и культуре Артема Малащенкова, предложила министерству культуры занять более жесткую позицию по показу фильмов об СВО. Малащенков отмечал, что такие картины часто получают возрастную категорию 18+, что ограничивает их демонстрацию, а также указал на нехватку документальных лент о спецоперации. Тему кинопоказа ранее поднимал и сенатор Айрат Гибатдинов, предложивший пересмотреть возрастные ограничения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс.