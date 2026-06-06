Пиотровский поддержал снижение возрастных ограничений на фильмы об СВО

Ранее Матвиенко, комментируя заявление члена комитета СФ по науке, образованию и культуре Артема Малащенкова, предложила министерству культуры занять более жесткую позицию по показу фильмов об СВО. Малащенков отмечал, что такие картины часто получают возрастную категорию 18+, что ограничивает их демонстрацию, а также указал на нехватку документальных лент о спецоперации. Тему кинопоказа ранее поднимал и сенатор Айрат Гибатдинов, предложивший пересмотреть возрастные ограничения.