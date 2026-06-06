NY Post: смерть Халка Хогана в 2025 году наступила по естественным причинам

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Американский актер и спортсмен Халк Хоган умер в июле 2025 года по естественным причинам. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию.
Полиция проводила расследование на протяжении 11 месяцев, по итогам которого правоохранителям не удалось выявить никаких доказательств насильственной смерти.
Издание отметило, что рестлер находился в тяжелом состоянии после многочисленных перенесенных им операций. В день смерти его жена заметила, что Хоган перестал дышать, и вызвала скорую. Позже медики констатировали смерть.
Халк Хоган (настоящее имя Терри Джин Боллеа) начал карьеру рестлера в 1977 году. Он получил всемирное признание, выступая в Мировой федерации рестлинга WWE, неоднократно выигрывал главный титул компании и дважды введен в Зал славы. Во многом именно его образ стал причиной резкой популярности рестлинга в США в 1980-е.
Кроме того, Хоган вел успешную актерскую карьеру. Первой для него стала роль рестлера Тандерлипса в «Рокки 3», позже он снимался в таких фильмах как «Коммандо из пригорода», «Мистер Няня», а также в телевизионных шоу, в том числе «Спасатели Малибу».