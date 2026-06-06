NY Post: смерть Халка Хогана в 2025 году наступила по естественным причинам

Кроме того, Хоган вел успешную актерскую карьеру. Первой для него стала роль рестлера Тандерлипса в «Рокки 3», позже он снимался в таких фильмах как «Коммандо из пригорода», «Мистер Няня», а также в телевизионных шоу, в том числе «Спасатели Малибу».