Два года назад он снялся с Натали Портман в драме «Женщина в озере». А в прошлом году сыграл в сериале «Элсбет» вместе с отцом. У Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика также есть две дочери. Они родились в 2009 году с помощью суррогатной матери.