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23-летнего сына Сары Джессики Паркер засняли с возлюбленной во время прогулки

Наследник звезды вышел из спортзала вместе с избранницей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик и Джеймс Уилки Бродерик
Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик и Джеймс Уилки БродерикИсточник: Legion-Media

Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика попал в объективы папарацци на Манхэттене. 

23-летнего Джеймса Уилки Бродерика засняли на улицах Нью-Йорка вместе с девушкой. Молодой человек вышел из спортзала, и в этот момент его заметили фотографы.

Джеймс Уилки Бродерик с возлюбленной / фото: соцсети
Джеймс Уилки Бродерик с возлюбленной / фото: соцсети

Джеймс — старший ребенок в семье знаменитых актеров Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика. Они поженились в 1997 году. Сам Джеймс родился в Нью-Йорке в 2002 году. Он окончил престижный Брауновский университет и решил пойти по стопам родителей.

Два года назад он снялся с Натали Портман в драме «Женщина в озере». А в прошлом году сыграл в сериале «Элсбет» вместе с отцом. У Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика также есть две дочери. Они родились в 2009 году с помощью суррогатной матери.

Ранее 61-летняя Сара Джессика Паркер вышла в свет в блузе с декольте.