Сын Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика попал в объективы папарацци на Манхэттене.
23-летнего Джеймса Уилки Бродерика засняли на улицах Нью-Йорка вместе с девушкой. Молодой человек вышел из спортзала, и в этот момент его заметили фотографы.
Джеймс — старший ребенок в семье знаменитых актеров Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика. Они поженились в 1997 году. Сам Джеймс родился в Нью-Йорке в 2002 году. Он окончил престижный Брауновский университет и решил пойти по стопам родителей.
Два года назад он снялся с Натали Портман в драме «Женщина в озере». А в прошлом году сыграл в сериале «Элсбет» вместе с отцом. У Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика также есть две дочери. Они родились в 2009 году с помощью суррогатной матери.
Ранее 61-летняя Сара Джессика Паркер вышла в свет в блузе с декольте.