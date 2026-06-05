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Режиссер из России снял клип для Muse

Ладо Квитания поработал с легендарной рок-группой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ладо Кватания
Ладо КватанияИсточник: Алексей Молчановский

Российский режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse к песне «Nightshift Superstar». Он указан в титрах как режиссер и автор сценария ролика, который был опубликован на ютуб-канале группы 5 июня. Песня войдет в десятый студийный альбом Muse, который называется The Wow! Signal. Релиз запланирован на 26 июня.

Muse появилась в 1994 году. В состав группы входит Мэттью Беллами (вокал, гитара, клавиши), Крис Уолстенхолм (бас-гитара, бэк-вокал) и Доминик Ховард (ударные). Коллектив играет альтернативный и прогрессивный рок. Среди самых известных треков: «Supermassive Black Hole», «Starlight» и «Uprising».

Режиссер Ладо Кватания, родившийся в Москве, известен работой над клипами зарубежных и российских музыкантов, а также постановкой фильмов. Так, он выступил режиссером картины «Казнь». 