«Директор, которого я играю, — мудрый человек. Но, несмотря на свою мудрость и свой опыт, он имеет право ошибаться. И он ошибается. Мы все люди, и все это делаем. Но он у меня более мудрый, уравновешенный, спокойный. Человек, который не боится взять на себя ответственность. Конечно, где-то спотыкается. В любви ему, условно, не везет… Мне на самом деле нравится. Получается, правда, круто», — высказался актер.