Давид Манукян (Дава) представил новый проект со своим участием — сериал «Двойная жизнь Ми», в котором сыграл директора школы и отца 16-летней девочки Милы (Милана Хаметова).
Кино Mail побывал на съемках музыкальной комедии в Минске и спросил у актера, каково ему в новой роли.
«Директор, которого я играю, — мудрый человек. Но, несмотря на свою мудрость и свой опыт, он имеет право ошибаться. И он ошибается. Мы все люди, и все это делаем. Но он у меня более мудрый, уравновешенный, спокойный. Человек, который не боится взять на себя ответственность. Конечно, где-то спотыкается. В любви ему, условно, не везет… Мне на самом деле нравится. Получается, правда, круто», — высказался актер.
Это уже не первый раз, когда Дава перевоплощается в отца героини Миланы Хаметовой. Ранее эту роль он примерил во франшизе «Не одна дома».
По словам звезды, некоторые сходства между персонажем сериала и отцом-предпринимателем из «Не одна дома» есть. Однако директор школы у него получится более вдумчивый.
«Я играю здесь директора школы. Я выстраиваю все немного по-другому — привычки, повадки. Говорю по-другому. Если я до этого мог как-то проще разговаривать, то здесь мне нужно это делать правильно, быть более спокойным», — подчеркнул Манукян.
Он добавил, что в новом проекте его герой более сдержанный. Если в «Не одна дома» персонаж мог дать волю эмоциям, то здесь он себе такого позволить не может.
«Директор созидает, он над ситуацией, он должен принимать правильные решения. Если смотреть с точки зрения актерской игры, конечно, это совершенно разные роли», — заключил артист.
Первые десять серий проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Иви и START.