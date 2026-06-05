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Эмир Кустурица оценил перспективу стать президентом Сербии

Режиссер Эмир Кустурица отверг предложение выдвинуться на выборах президента Сербии
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Алексей Молчановский

Режиссер Эмир Кустурица отрицательно ответил на вопрос, мог ли бы он выдвинуться на выборах президента Сербии. Свое мнение о потенциальной политической карьере он озвучил в интервью «Ленте.ру».

«В эту канализацию я не пойду. Это сложный случай: в Сербии заниматься политикой — не совсем благоприятно», — рассмеявшись, признался постановщик.

Эмир Кустурица — двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд». Его последний игровой фильм «По млечному пути» выходил в 2016 году.

Ранее Кустурица заявил, что хотел бы снять фильм об Овечкине.