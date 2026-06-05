По бестселлеру «Нелюбовь сероглазого короля» снимут полнометражный фильм

Главная героиня Даша Севастьянова планировала спокойно заниматься учебой, но ее жизнь превращается в сплошной хаос. Ей нужно справиться с непониманием родителей, принять и осознать внезапную симпатию к другу детства и выдержать конкуренцию с новой ученицей, которая стала звездой школы. К тому же, из-за нелепой случайности Даше приходится притворяться влюбленной парой с Робертом Кайзером — самым раздражающим парнем в классе.