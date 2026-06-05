По бестселлеру «Нелюбовь сероглазого короля» снимут полнометражный фильм

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На XII Книжном фестивале «Красная площадь» режиссер и продюсер Ольга Акатьева и генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев анонсировали экранизацию бестселлера Аси Лавринович «Нелюбовь сероглазого короля».
«Снова в одной лодке с Асей и командой “Эксмо”. Наша общая удача, что сериал “Загадай Любовь” (вышел в 2023 году, снят по одноименному роману Лавринович — Прим. ред.) полюбился зрителям. Теперь новый вызов — полнометражный фильм “Нелюбовь сероглазого короля”, который обещает быть более дерзким и атмосферным», — отметила Ольга Акатьева.
Также было объявлено, что съемки картины начнутся в 2026 году и будут проходить во Владивостоке.
«“Нелюбовь сероглазого короля” — одна из самых дорогих моему сердцу книг, и я уверена, что Ольга сможет передать всю ее глубину и магию», — призналась Ася Лавринович.
По словам Евгения Капьева, «Нелюбовь сероглазого короля» обладает всем, что необходимо современной экранизации.
«Роман с сильной эмоциональной историей, узнаваемыми героями и огромной армией поклонников», — пояснил он.
«Нелюбовь сероглазого короля» — популярный подростковый роман, вышедший в 2020-ом году. История о первой любви, школьных трудностях и подготовке к выпускным экзаменам.
Главная героиня Даша Севастьянова планировала спокойно заниматься учебой, но ее жизнь превращается в сплошной хаос. Ей нужно справиться с непониманием родителей, принять и осознать внезапную симпатию к другу детства и выдержать конкуренцию с новой ученицей, которая стала звездой школы. К тому же, из-за нелепой случайности Даше приходится притворяться влюбленной парой с Робертом Кайзером — самым раздражающим парнем в классе.