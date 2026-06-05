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Эд Вествик снялся с обнаженным торсом

Актер поделился кадрами из отпуска
Эд Вествик
Эд ВествикИсточник: Legion-Media

Эд Вествик порадовал своих поклонников новыми фотографиями из недавней семейной поездки на побережье. В своем личном блоге 38-летний артист поделился серией снимков, демонстрирующих его великолепную физическую форму.

Эд Вествик / фото: соцсети
Эд Вествик / фото: соцсети

Также на опубликованных снимках можно увидеть жену Вествика, актрису Эми Джексон, и их сына Оскара Александра и пасынка Андреаса.

Эми Джексон и Эд Вествик / фото: соцсети
Эми Джексон и Эд Вествик / фото: соцсети

«Небольшой побег с семьей. Несколько дней солнца, свежего воздуха и возможности немного отключиться от забот. Как раз то, что нам было нужно», — подписал снимки актер.