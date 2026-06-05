Алексей Чадов впервые за долгое время показал публике своего сына. Звезда фильма «9 рота» опубликовал в соцсети трогательное поздравление в честь 12-летия наследника Федора. На редких кадрах — повзрослевший мальчик, которого артист воспитывает вместе с бывшей супругой Агнией Дитковските.
«12 лет — пора мечтать по-крупному! У тебя все получится, верю и безгранично люблю тебя, мой сын. С днем рождения. Папа всегда рядом», — написал Чадов.
История отношений пары началась на съемочной площадке фильма «Жара». Между актерами вспыхнул роман, но спустя три года они расстались.
Позже артисты решили дать отношениям второй шанс и в 2012 году сыграли свадьбу. Однако семейная идиллия продлилась недолго: через год после рождения первенца супруги подали на развод.
Мать Чадова, Галина Чадова, тогда публично вступилась за сына. Она заявила, что Алексей был готов к серьезным отношениям, а вот его избранница, по мнению родственницы, «не нагулялась» и искала более обеспеченного мужчину. Как отмечала Галина Чадова, семья Дитковските не жаловала Алексея, а с ней самой артистка всегда держалась холодно и практически не общалась.
Ранее Алексей Чадов показал редкое фото подросшей дочери.