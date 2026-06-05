Мать Чадова, Галина Чадова, тогда публично вступилась за сына. Она заявила, что Алексей был готов к серьезным отношениям, а вот его избранница, по мнению родственницы, «не нагулялась» и искала более обеспеченного мужчину. Как отмечала Галина Чадова, семья Дитковските не жаловала Алексея, а с ней самой артистка всегда держалась холодно и практически не общалась.