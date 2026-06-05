39-летний ЛаБаф также обязан пройти курс лечения от алкогольной зависимости. С этой проблемой он борется уже много лет. Суд предписал ему держаться подальше от трех пострадавших и бара Ms. Mae's — именно там случился инцидент. Сам актер полностью признал вину по всем трем пунктам обвинения в нанесении побоев.