Актеру Шайе ЛаБафу вынесли приговор в суде в Новом Орлеане. Его признали виновным в пьяном дебоше, который произошел в феврале 2026 года. Как пишет Variety со ссылкой на адвоката артиста, наказание оказалось мягким. Звезде дали шесть месяцев лишения свободы условно и два года испытательного срока.
39-летний ЛаБаф также обязан пройти курс лечения от алкогольной зависимости. С этой проблемой он борется уже много лет. Суд предписал ему держаться подальше от трех пострадавших и бара Ms. Mae's — именно там случился инцидент. Сам актер полностью признал вину по всем трем пунктам обвинения в нанесении побоев.
«Господин ЛаБаф пришел сегодня в суд, чтобы взять на себя ответственность за свою роль в произошедшем, и он это сделал. Теперь он хочет сосредоточиться на семье, работе и новых творческих проектах», — заявила Associated Press адвокат актера Сара Червински.
Инцидент произошел в феврале 2026 года. Звезда кинофраншизы «Трансформеры» устроил скандал в баре Ms. Mae's. По данным источников, актер ворвался в заведение с голым торсом, будучи сильно пьяным.
Он вел себя неадекватно и требовал пустить его за стойку. Получив отказ, ЛаБаф возмутился и спросил: «Вы знаете, кто я такой?». Охрана вывела его на улицу, где актер ввязался в драку.
На место вызвали медиков, а затем и полицию. ЛаБафа задержали и предъявили два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.
Это не первый случай, когда актер попадает в неприятности из-за алкоголя. В 2014 году его арестовывали за хулиганство во время бродвейского спектакля «Кабаре». Тогда пьяный ЛаБаф оскорблял зрителей и актеров, а также курил прямо в зале.
Он признал вину, и суд отправил его на трехмесячную реабилитацию. В 2017 году ЛаБаф устроил скандал после того, как полицейский отказался дать ему сигарету. За это его приговорили к 100 часам общественных работ, году испытательного срока и обязали пройти курс лечения от алкоголизма.