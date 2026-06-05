Брэд Питт продюсирует фильм «Остров Мэн», в котором снимаются Ченнинг Татум и Ив Хьюсон. Съемки начались во время культовой мотогонки Isle of Man на острове в Ирландском море.
Известно, что и Брэд Питт, и Ченнинг Татум увлекаются гонками и ранее посещали легендарный остров во время спортивных соревнований.
Isle of Man TT — одни из самых известных и опасных соревнований для мотоциклистов в мире. Их история восходит к 1907 году, когда в Англии были запрещены дорожные гонки и гонщики нашли убежище на острове Мэн.
Помимо Татума и Хьюсон, в актерский состав «Острова Мэн» входят Киаран Хиндс, Мэй Каламави, Руарид Моллика и Эанна Хардвик. Режиссером фильма выступает Рид Каролин, который написал сценарий вместе с Джейсоном Келлером («Форд против Феррари») и Брайаном Джонсоном.
Ранее 62-летнего Брэда Питта засняли с молодой возлюбленной на свидании в Париже.