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Съемки драмы о Ганнибале с Дензелом Вашингтоном в главной роли отменены

Deadline: Съемки драмы о Ганнибале с Вашингтоном в главной роли отменены
Дензел Вашингтон
Дензел ВашингтонИсточник: Legion-Media.ru

Netflix приостановил предпроизводство масштабной исторической драмы о карфагенском полководце Ганнибале, сообщает Deadline. Главную роль в картине должен сыграть Дензел Вашингтон, а режиссером выступает Антуан Фукуа.

По данным источников, съемки планировали начать уже в этом году в Италии, но процесс поставили на паузу — сторонам необходимо согласовать бюджет проекта. При этом представители студии и продюсеры намерены вернуть производство в график: есть надежда, что лента все‑таки выйдет на Netflix.

В последние недели команда активно готовилась к старту. Продюсеры проводили встречи с актерами, а Фукуа занимался подбором локаций в Италии. В итоге стороны сошлись на том, что лучше приостановить предпроизводство и добиться согласованной позиции между студией и продюсерами.