Съемки драмы о Ганнибале с Дензелом Вашингтоном в главной роли отменены

По данным источников, съемки планировали начать уже в этом году в Италии, но процесс поставили на паузу — сторонам необходимо согласовать бюджет проекта. При этом представители студии и продюсеры намерены вернуть производство в график: есть надежда, что лента все‑таки выйдет на Netflix.