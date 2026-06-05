Съемки драмы о Ганнибале с Дензелом Вашингтоном в главной роли отменены

Netflix приостановил предпроизводство масштабной исторической драмы о карфагенском полководце Ганнибале, сообщает Deadline. Главную роль в картине должен сыграть Дензел Вашингтон, а режиссером выступает Антуан Фукуа.
По данным источников, съемки планировали начать уже в этом году в Италии, но процесс поставили на паузу — сторонам необходимо согласовать бюджет проекта. При этом представители студии и продюсеры намерены вернуть производство в график: есть надежда, что лента все‑таки выйдет на Netflix.
В последние недели команда активно готовилась к старту. Продюсеры проводили встречи с актерами, а Фукуа занимался подбором локаций в Италии. В итоге стороны сошлись на том, что лучше приостановить предпроизводство и добиться согласованной позиции между студией и продюсерами.