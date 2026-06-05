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Фильм Кустурицы по повести Распутина выйдет под названием «Один день моей жизни»

Режиссер приехал на ПМЭФ из Сербии, где начинаются съемки картины
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Фильм режиссера Эмира Кустурицы по роману советского писателя Валентина Распутина «Последний срок» будет называться «Один день моей жизни». Об этом режиссер сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я сейчас вернулся из Сербии, там начинаются съемки фильма на основе романа Валентина Распутина “Последний срок”. Моя версия — “Один день моей жизни”», — сказал он.

Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

Ранее в интервью ТАСС Кустурица сообщил, что съемки начнутся в мае и продлятся до октября 2026 года. Картина будет сниматься в Сербии. Кустурица рассчитывает выпустить фильм в прокат в 2027 году. Сюжет классического произведения в фильме будет перенесен в трагикомический контекст современной Сербии.

Повесть Распутина «Последний срок» рассказывает о деревенской старухе Анне, чья приближающаяся смерть становится поводом для приезда ее взрослых детей в родной дом.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.