Фильм Кустурицы по повести Распутина выйдет под названием «Один день моей жизни»

Ранее в интервью ТАСС Кустурица сообщил, что съемки начнутся в мае и продлятся до октября 2026 года. Картина будет сниматься в Сербии. Кустурица рассчитывает выпустить фильм в прокат в 2027 году. Сюжет классического произведения в фильме будет перенесен в трагикомический контекст современной Сербии.