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Лариса Гузеева впервые за долгое время показала снимок взрослой дочери

Телеведущая эмоционально описала свою любовь к наследнице
Лариса Гузеева
Лариса ГузееваИсточник: Legion-Media.ru

Лариса Гузеева решила спонтанно опубликовать в личном блоге случайное фото своей взрослой дочери Ольги, тайно родившей девочку в прошлом году. Телеведущая эмоционально описала свою любовь к наследнице, трогательно высказалась о материнстве и призвала женщин рожать детей.

«Моя дочь. Просто случайно ее сфотографировала, когда она не успела еще состроить из себя чудище. Друзья, рожайте себе девочек и мальчиков — пусть будут. Пусть много. С ними жизнь. Честно», — написала знаменитость.

Лариса Гузеева показала дочь Ольгу
Лариса Гузеева показала дочь ОльгуИсточник: Соцсети

Напомним, Лариса Гузеева впервые стала бабушкой в прошлом году. В ноябре звезду застали в аэропорту вместе с дочерью, которая держала на руках новорожденную девочку. Внучку телеведущей назвали Ивой.

Ольгу Лариса Гузеева родила в браке с бизнесменом и ресторатором Игорем Бухаровым. Ей тогда было 40 лет. Ранее дочь телеведущей активно вела свой блог, который даже называла личным дневником, однако пару лет назад девушка удалила соцсети из-за непрекращающегося хейта и буллинга.