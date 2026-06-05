Лариса Гузеева впервые за долгое время показала снимок взрослой дочери

Лариса Гузеева решила спонтанно опубликовать в личном блоге случайное фото своей взрослой дочери Ольги, тайно родившей девочку в прошлом году. Телеведущая эмоционально описала свою любовь к наследнице, трогательно высказалась о материнстве и призвала женщин рожать детей.
«Моя дочь. Просто случайно ее сфотографировала, когда она не успела еще состроить из себя чудище. Друзья, рожайте себе девочек и мальчиков — пусть будут. Пусть много. С ними жизнь. Честно», — написала знаменитость.
Напомним, Лариса Гузеева впервые стала бабушкой в прошлом году. В ноябре звезду застали в аэропорту вместе с дочерью, которая держала на руках новорожденную девочку. Внучку телеведущей назвали Ивой.
Ольгу Лариса Гузеева родила в браке с бизнесменом и ресторатором Игорем Бухаровым. Ей тогда было 40 лет. Ранее дочь телеведущей активно вела свой блог, который даже называла личным дневником, однако пару лет назад девушка удалила соцсети из-за непрекращающегося хейта и буллинга.