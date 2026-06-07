О чем фильм «Мандалорец и Грогу»
Мандалорец Дин Джарин сотрудничает в качестве наемника с Новой Республикой. По заданию руководства он зачищает очаги деятельности, направленной на восстановление Галактической Империи. Мандалорца постоянно сопровождает то ли приемный сын, то ли ученик Грогу, маленький зеленый инопланетянин, обладающий развитыми паранормальными способностями и коммуникационными навыками шестимесячного ребенка.
В рамках очередного задания героям приходится вступить в контакт с кланом Хаттов, коварных и жадных слизней. Поначалу те всего лишь хотят, чтобы Мандалорец разыскал их похищенного племянника, но вскоре выясняется, что Хатты плетут интриги, и над жизнями Дина и Грогу нависает серьезная опасность.
Зачем смотреть
«Мандалорец и Грогу» — предназначенное для больших экранов продолжение сериала, доступного на платформе Disney+. При этом смотреть полный метр вполне можно без предварительного ознакомления с каким-либо из трех вышедших сезонов. Неподготовленный зритель не будет знать, как Дин установил контакт с Грогу, но в сюжете фильма и без этого знания нельзя заблудиться.
Лента проста и понятна, зато напичкана экшеном, который на большом экране кажется более масштабным и зрелищным, чем в сериале. Герои начинают фильм с того, что разрушают небольшой караван, состоящий из AT-AT, гигантских танков на четырех ногах. Дальше градус только поднимается: аудиторию ждут битвы на арене, схватка с гигантской змеей-альбиносом и побоище с армией дроидов.
Отдельных комплиментов заслуживает саундтрек фильма. Шведский композитор Людвиг Горанссон разбавил традиционные для «Звездных войн» бравурные мелодии этникой, синти-попом в духе 80-х и отсылками к вестерну. В результате лента может похвастаться одной из самых необычных звуковых дорожек за всю историю франшизы.
Почему можно не смотреть
Фильм удался с точки зрения звука и визуала (правда, придется признать, что в вышедших 42 года назад «Гремлинах» Гизмо выглядел чуть ли не более выразительным, чем сегодняшний Грогу), но ему отчаянно не хватает увлекательного сюжета и ярких характеров. Прямолинейная история в данном случае является всего лишь стержнем, на который авторы нанизывают зрелищные сцены; главные герои — сыгранный минимум тремя разными актерами воин, чьи мимику и язык тела скрывают маска и доспехи с плащом, и резиновый пищащий чебурашка. Возможно, аудитория сериала за три сезона успела подключиться к этому дуэту; установить эмоциональную связь с Дином и Грогу за два с копейками часа довольно сложно.
Показательно, как создатели картины обошлись с парой приглашенных в проект звезд. Сигурни Уивер хотя бы появляется на экране в образе главы республиканского военизированного подразделения; реплик у этого персонажа мало, отличительных черт совсем нет. Но Мартину Скорсезе повезло еще меньше: ему досталась абсолютно неблагодарная роль четырехрукой обезьяны-повара, которую три минуты буллит главный герой. Наем Уивер и Скорсезе — чистой воды трюк; если приглядеться, станет понятно, что и весь фильм — более-менее набор трюков, многие из которых давно знакомы аудитории «Звездных войн».