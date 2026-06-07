Фильм удался с точки зрения звука и визуала (правда, придется признать, что в вышедших 42 года назад «Гремлинах» Гизмо выглядел чуть ли не более выразительным, чем сегодняшний Грогу), но ему отчаянно не хватает увлекательного сюжета и ярких характеров. Прямолинейная история в данном случае является всего лишь стержнем, на который авторы нанизывают зрелищные сцены; главные герои — сыгранный минимум тремя разными актерами воин, чьи мимику и язык тела скрывают маска и доспехи с плащом, и резиновый пищащий чебурашка. Возможно, аудитория сериала за три сезона успела подключиться к этому дуэту; установить эмоциональную связь с Дином и Грогу за два с копейками часа довольно сложно.