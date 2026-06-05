Звезда «Универа» раскрыл, сколько получал за съемочный день в сериале в 2008 году

«Платили за серию или один съемочный день? Как происходит оплата? (смеется). Какие вы интересные. Кстати, это хороший вопрос. Тогда платили за съемочный день. Мне кажется, что это было 500 долларов в день. Не могу гарантировать, но почти уверен, что так и было. На тот момент это были очень большие деньги», — признался актер.