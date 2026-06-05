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Звезда «Универа» раскрыл, сколько получал за съемочный день в сериале в 2008 году

Актер Андрей Гайдулян назвал сумму, которую зарабатывал в «Универе»
Андрей Гайдулян
Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян вспомнил заработок во время съемок сериала «Универ».

«Платили за серию или один съемочный день? Как происходит оплата? (смеется). Какие вы интересные. Кстати, это хороший вопрос. Тогда платили за съемочный день. Мне кажется, что это было 500 долларов в день. Не могу гарантировать, но почти уверен, что так и было. На тот момент это были очень большие деньги», — признался актер.

Премьера «Универа» состоялась летом 2008 года. Гайдулян исполнил роль Саши.

Андрей Гайдулян создал аккаунт на Twitch в конце декабря прошлого года. До этого актер посетил кукинг-стрим Карины «Korya_mc» Мусы. Звезда «Универа» и «СашиТани» подарил стримерше розу, попробовал ее борщ, а также встретился у нее дома со стримером Глебом «Sasavot» Орловым, которого приглашал в «СашуТаню».