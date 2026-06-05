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Селена Гомес покрасила волосы в экстравагантный цвет

Певица перекрасила волосы в рыжий оттенок
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Шестой сезон сериала «Убийства в одном здании» снимается в Лондоне. Последние фотографии Селены Гомес удивили многих. Она предстала перед фанатами с совершенно новой прической и выглядит совсем не похожей на своего персонажа — Мейбл Мора.

В новом посте актриса демонстрирует медно-рыжие волосы, волнами уложенные до плеч. «Происходят безумные вещи, пока я наслаждаюсь Лондоном», — написала она под фото. Селена сделала эти фотографии прямо на кровати в своем трейлере.

Селена Гомес / фото: соцсети
Селена Гомес / фото: соцсети

«Ммм, мне нравится рыжий цвет! Рыжие волосы тебе очень идут», — написала Эшли Парк в комментариях.

Правда, многие сходятся во мнении, что это, скорее всего, парик. Но, учитывая, сколько лайков ее рыжие волосы получили всего за несколько часов, возможно, это начало перемен.

Ранее Селена Гомес появилась на публике в топе и джинсовых шортах.