Селена Гомес покрасила волосы в экстравагантный цвет

Шестой сезон сериала «Убийства в одном здании» снимается в Лондоне. Последние фотографии Селены Гомес удивили многих. Она предстала перед фанатами с совершенно новой прической и выглядит совсем не похожей на своего персонажа — Мейбл Мора.