Агния Кузнецова перестала скрывать роман с бизнесменом

Ранее Кузнецова состояла в браке с танцовщиком Максимом Петровым. Последние годы актриса не выкладывала их совместные фото и перестала посещать светские рауты. В соцсетях она делилась лишь кадрами с сыном. Поклонники заподозрили разрыв. И только в 2026 году артистка подтвердила, что переживает сложный период в отношениях с мужем, однако о разводе речи не шло.