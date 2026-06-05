Агния Кузнецова перестала скрывать роман с бизнесменом

Актриса Агния Кузнецова перестала прятать нового избранника. Звезда выложила в соцсети совместный снимок с бизнесменом Никитой Беляковым.
В мае 2026 года пара впервые появилась на публике вместе. Они приехали на премьеру биографической картины Валерии Гай Германики «Емельяненко». Влюбленные охотно позировали перед камерами, но от комментариев о личных отношениях отказались.
Ранее Кузнецова состояла в браке с танцовщиком Максимом Петровым. Последние годы актриса не выкладывала их совместные фото и перестала посещать светские рауты. В соцсетях она делилась лишь кадрами с сыном. Поклонники заподозрили разрыв. И только в 2026 году артистка подтвердила, что переживает сложный период в отношениях с мужем, однако о разводе речи не шло.
Ранее Агния Кузнецова показала редкое фото с матерью и сыном.