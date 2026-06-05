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Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap

В официальном заявлении Honey Trap говорится, что компания будет заниматься смелыми фильмами и сериалами
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Сидни Суини после премьеры заключительной серии шоу «Эйфория» объявила о том, что основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap. Главой производства и развития компании стала Кейли Макгрегор, давняя знакомая актрисы. Также известно, что компания заключила соглашение с Sony Pictures, по которому студия получит право первого выбора проектов Honey Trap.

В официальном заявлении Honey Trap говорится, что компания будет заниматься смелыми фильмами и сериалами, которые будут бросать вызов восприятию и провоцировать обсуждения. Создание компании может быть связано не только с продюсерскими, но и режиссерскими амбициями Сидни Суини.

На данный момент актриса сотрудничает с Sony Pictures в рамках работы над ремейком «Барбареллы», режиссером которой станет Эдгар Райт («Скотт Пилигрим против всех»).