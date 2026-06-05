Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap

В официальном заявлении Honey Trap говорится, что компания будет заниматься смелыми фильмами и сериалами, которые будут бросать вызов восприятию и провоцировать обсуждения. Создание компании может быть связано не только с продюсерскими, но и режиссерскими амбициями Сидни Суини.