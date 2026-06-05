Ричард Гир выступил на мероприятии в Берлине, посвященном проблемам миграции. Там он жестко прошелся по политике действующего президента США Дональда Трампа. Информацию об этом распространяет Daily Mail.
«Вам когда‑нибудь приходило в голову, что Америка может опуститься до такого уровня? Вы когда‑нибудь могли представить, что такой сумасшедший человек станет президентом Соединенных Штатов и будет работать над их уничтожением?» — заявил актер.
Гир признался, что ему стыдно за риторику американских политиков в адрес мигрантов. По его словам, сейчас власти называют их «пришельцами», а раньше в ходу был еще более унизительный термин — «паразиты».
Ранее на этой неделе, уточняет Daily Mail, актер выступал на форуме в Осло. Там он назвал Трампа «маньяком», а нынешний период — самым мрачным в истории страны. Впрочем, Гир не снял ответственности и с себя.
«Я не сделал достаточно, чтобы убедительно доказать людям, что избирать этого человека президентом США — безумие. В первый же день он разрушил почти все хорошее, что было в правительстве и народе США», — подчеркнул Гир.