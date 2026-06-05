Скоро на ТНТ выходит второй сезон комедии «Второй брак». Главные роли в проекте исполнили Юлия Топольницкая и Антон Богданов. Продолжение популярного скетчкома расскажет о новых приключениях Арины и Бори. Эта пара уже успела набить шишки в первых браках и теперь строит отношения без лишних ожиданий, недомолвок и попыток соответствовать чужим представлениям о семейной жизни.
Во втором сезоне Арина и Боря столкнутся с вопросами, знакомыми многим взрослым людям. Герои попробуют отказаться от алкоголя, займутся похудением, переживут ремонт в съемной квартире. Им предстоит разбираться с ревностью, выгоранием, семейными историями и неожиданными родственниками. Кроме того, пара запустит бизнес, будет искать баланс между работой и личной жизнью, а также помогать друзьям спасать отношения.
«“Второй брак” — сериал про пару, которая прежде всего получает удовольствие от отношений, от друг друга, которые относятся с большим уважением и доверием к партнеру! Их любовь видно в том, как люди разговаривают друг с другом, шутят, злятся, мирятся и выбирают быть вместе. Мне кажется, Арина во втором сезоне еще больше разрешает себе просто быть собой. Не удобной, не спокойной, не всегда правой. Мне нравится, что в их отношениях с Борей много воздуха: они могут спорить, смеяться, уставать, обсуждать неловкие вещи и всё равно оставаться на одной стороне», — делится Юлия Топольницкая.
Вместе с ней и Антоном Богдановым в кадре появились Аскар Нигамедзянов, Анна Глаубэ, Артем Шевченко, Ирина Соколова, Артемий Мильграм, Александр Ружейников, Андрей Коник, Катя Ланн, Алана Чочиева и другие актеры.
«Сегодня на самом деле очень редко встретишь историю про отношения, в которой героям действительно хорошо друг с другом. “Второй брак” как раз про это. Наш сериал не пытается учить жизни или придумывать драму там, где её нет. Он про обычных людей, которые любят друг друга, сталкиваются с бытовыми проблемами, смеются над собой и вместе проходят через разные жизненные ситуации. Думаю, именно поэтому зрители так тепло приняли первый сезон», — рассказывает Антон Богданов.
Генеральными продюсерами проекта выступили Николай Картозия и Борис Волков. Сценаристы и креативные продюсеры — Евгений Перов и Даниил Бердов, они же стали режиссерами нового сезона.
Премьера второго сезона комедийного сериала «Второй брак» состоится 15 июня.