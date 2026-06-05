«“Второй брак” — сериал про пару, которая прежде всего получает удовольствие от отношений, от друг друга, которые относятся с большим уважением и доверием к партнеру! Их любовь видно в том, как люди разговаривают друг с другом, шутят, злятся, мирятся и выбирают быть вместе. Мне кажется, Арина во втором сезоне еще больше разрешает себе просто быть собой. Не удобной, не спокойной, не всегда правой. Мне нравится, что в их отношениях с Борей много воздуха: они могут спорить, смеяться, уставать, обсуждать неловкие вещи и всё равно оставаться на одной стороне», — делится Юлия Топольницкая.