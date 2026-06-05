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Кустурица хотел бы снять фильм об Овечкине

Сейчас сербский сценарист и режиссер работает над экранизацией романа Валентина Распутина «Последний срок»
Александр Овечкин, фото: пресс-служба
Александр Овечкин, фото: пресс-служба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица хотел бы снять фильм о капитане клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александре Овечкине. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Да, я бы хотел», — сказал режиссер, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Как ранее рассказал ТАСС режиссер, сейчас он работает над экранизацией романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки продлятся до октября 2026 года. Картина будет сниматься в Сербии. Кустурица рассчитывает выпустить фильм в прокат в 2027 году.