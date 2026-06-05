Кустурица хотел бы снять фильм об Овечкине

Как ранее рассказал ТАСС режиссер, сейчас он работает над экранизацией романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки продлятся до октября 2026 года. Картина будет сниматься в Сербии. Кустурица рассчитывает выпустить фильм в прокат в 2027 году.