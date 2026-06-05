Стивен Сигал раскритиковал голливудское кино

Ранее режиссер Квентин Тарантино выступил с критикой современных фильмов, которые снимаются в Голливуде. По его словам, Голливуд превратился в «фабрику безвкусных сосисок». Режиссер «Криминального чтива» признался, что сам концепт кинофильма теперь чаще вызывает у него отвращение и, хотя раньше он был фанатом кинематографа, сейчас он предпочитает чтение книг.