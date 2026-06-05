Роберт Де Ниро
Готовясь к роли боксера Джейка Ламотты в «Бешеном быке», Роберт Де Ниро сначала привел себя в идеальную форму и даже провел несколько настоящих поединков. Но это, как оказалось, было еще не самым сложным. Съемки шли в два этапа: сначала на экране должен был предстать молодой и подтянутый Ламотта, а затем — постаревший и опустившийся.
Чтобы Де Ниро набрал массу, производство встало на четыре месяца. Великий актер отправился в гастрономическое турне по ресторанам Италии и Франции, где ел все, что только возможно. К моменту возвращения в США его вес вырос почти на 30 килограммов. Продюсеры и режиссер Мартин Скорсезе были в ужасе и предупреждали, что это опасно. У Де Ниро даже начались проблемы с дыханием, но результат оправдал столь радикальные меры: легендарная роль и заслуженный «Оскар».
Рене Зеллвегер
Когда Рене Зеллвегер согласилась сыграть в «Дневнике Бриджит Джонс», ей пришлось кардинально перестроить свой образ жизни. Три плотных приема пищи в день, калорийность рациона вдвое выше нормы, никаких тренировок. Дополнительная мотивация появилась благодаря компании Weight Watchers: она предложила Рене 120 тысяч долларов за каждый фунт, набранный для фильма и сброшенный с помощью их программы.
Итог — плюс 12 килограммов, внушительное пополнение банковского счета и, пожалуй, самая запоминающаяся работа в ее карьере. За нее Зеллвегер получила свою первую номинацию на «Оскар», а история ее героини породила целую франшизу. Перед съемками сиквела, кстати, ей вновь пришлось поправляться.
Джессика Честейн
Роль незадачливой домохозяйки Селии Фут в «Прислуге» потребовала от Джессики Честейн не только актерского мастерства. Чтобы соответствовать пышным формам своей героини, ей пришлось изменить привычный облик. Только, в отличие от других героев нашей подборки, Честейн — веган. Так что у нее не было возможности просто налегать на фастфуд.
Из положения она вышла оригинально: актриса ела соевое мороженое. Вернее, пила его литрами в растопленном виде. По ее словам, это было просто отвратительно. Зато Честейн удалось создать очень теплый образ, а Американская киноакадемия отметила ее номинацией на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Шарлиз Терон
Зрители привыкли видеть Шарлиз Терон в женственных и утонченных образах. Однако в ее фильмографии есть проекты, где она в буквальном смысле предстает совершенно иной. Речь о фильме «Монстр», ради которого актриса набрала 14 килограммов. По ее словам, это помогло ей глубже понять свою героиню — серийную убийцу Эйлин Уорнос. На зависть многим Терон быстро вернулась в форму после окончания съемок и получила «Оскар».
Пятнадцать лет спустя она повторила этот опыт. Для фильма «Талли» Терон набрала более 20 килограммов. Она налегала на оливковое масло, сладости, чипсы и полуфабрикаты, а в два часа ночи вставала по будильнику, чтобы съесть макароны с сыром. Однако в 43 года похудение заняло уже полтора года и сопровождалось депрессией. После этого актриса публично заявила, что больше никогда не будет так мучить свой организм.
Мэттью Макконахи
Освобождаясь от образа «актера для ромкомов», Мэттью Макконахи чего только не делал со своим телом. Чтобы воплотить на экране авантюриста-золотоискателя Кенни Уэллса в фильме «Золото», он набрал более 20 килограммов. Над появлением характерного живота пришлось действительно потрудиться: полгода без спорта, огромное количество чизбургеров, пива и другой вредной еды. Во время подготовки актер даже на второй этаж поднимался исключительно на лифте.
Больше всего его рациону радовались дети, ведь дома каждый день появлялось что-то вкусное и вредное. Макконахи признавался, что набирать вес без одновременного увеличения мышечной массы ему пришлось впервые, и это оказалось гораздо проще, чем он ожидал. Гораздо сложнее было потом: на возвращение в форму ушло более полугода.
Кристиан Бэйл
Главный мастер перевоплощений — это, конечно же, Кристиан Бэйл. Но сегодня остановимся только на его опыте набора веса. Например, для роли мошенника Ирвинга Розенфельда в «Афере по-американски» он прибавил 18 килограммов благодаря пончикам, пицце и всему, что попадалось под руку. От 85 до 103 килограммов — всего за пару месяцев.
Результат оказался настолько убедительным, что Роберт Де Ниро, снимавшийся в той же картине, поначалу не узнал коллегу. Бэйл в итоге получил номинацию на «Оскар». Похожую историю он повторил во «Власти», где сыграл вице-президента США Дика Чейни. Снова пироги, минимум движения, плюс 20 килограммов и очередная номинация на премию за лучшую мужскую роль.
Марк Уолберг
Постоянный посетитель спортзала в четыре утра Марк Уолберг однажды набрал 14 килограммов всего за шесть недель. В байопике «Отец Стю» он сыграл боксера, который впоследствии становится католическим священником. В финальной части истории, когда герой страдает от тяжелой болезни, он должен был заметно измениться внешне.
Первые две недели Уолберг потреблял по 7000 калорий в день. Следующие четыре — уже по 11 000. Дюжина яиц, порция бекона, две миски риса и стакан масла. Думаете, это его дневной рацион? Нет, только завтрак. Всего же у актера было восемь приемов пищи в сутки.
Колин Фаррелл
Для многих роль в антиутопии «Лобстер» Йоргоса Лантимоса стала лучшей в карьере Колина Фаррелла. Но такого эффекта, вероятно, не удалось бы добиться, если бы актер не набрал около 20 килограммов. Его герой должен был выглядеть человеком, давно махнувшим на себя рукой.
Метод оказался простым: стаканы растопленного мороженого, бургеры, жареная пища и огромное количество фастфуда. Поначалу все это казалось несложным. Но со временем, по признанию актера, превратилось в неприятную рутину. Лента получила приз жюри Каннского кинофестиваля, а Фаррелл предстал перед зрителями таким, каким его еще никогда не видели.