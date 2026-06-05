Пятнадцать лет спустя она повторила этот опыт. Для фильма «Талли» Терон набрала более 20 килограммов. Она налегала на оливковое масло, сладости, чипсы и полуфабрикаты, а в два часа ночи вставала по будильнику, чтобы съесть макароны с сыром. Однако в 43 года похудение заняло уже полтора года и сопровождалось депрессией. После этого актриса публично заявила, что больше никогда не будет так мучить свой организм.