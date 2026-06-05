Мировую известность актеру принесла именно роль в фильме «Анора» Шона Бейкера. Сейчас Марк занят в российских и зарубежных проектах. В прессе ходят слухи, что 24-летний артист встречается с 33-летней фотографом Надей Ли Коэн. Пара периодически публикует совместные снимки в соцсетях.