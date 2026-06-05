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Марк Эйдельштейн рассказал, что едят на съемках голливудские актеры

Звезда «Аноры» сравнил питание коллег в России и за рубежом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Марк Эйдельштейн, фото: пресс-служба
Марк Эйдельштейн, фото: пресс-служба

Марк Эйдельштейн сравнил питание артистов в Голливуде и России. Своими наблюдениями он поделился в шоу «Голосовые» от Voice. По словам актера, западные коллеги питаются не очень хорошо. 

«Там больше снеков. Там всегда есть мармеладки, чипсы, шоколадки, крекеры, хот-доги. Фургончики у нас — намного лучше», — заявил Эйдельштейн.

Он отметил, что в России актеров и съемочную группу кормят полноценно: в меню обязательно присутствует горячая еда. Такой формат ему нравится больше.

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media

Когда ведущие спросили, чем кормят непосредственно на церемонии «Оскар», где Эйдельштейн побывал вместе с кастом «Аноры», он ответил с иронией: «Сухариками и водой».

Мировую известность актеру принесла именно роль в фильме «Анора» Шона Бейкера. Сейчас Марк занят в российских и зарубежных проектах. В прессе ходят слухи, что 24-летний артист встречается с 33-летней фотографом Надей Ли Коэн. Пара периодически публикует совместные снимки в соцсетях.

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