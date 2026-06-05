Марк Эйдельштейн сравнил питание артистов в Голливуде и России. Своими наблюдениями он поделился в шоу «Голосовые» от Voice. По словам актера, западные коллеги питаются не очень хорошо.
«Там больше снеков. Там всегда есть мармеладки, чипсы, шоколадки, крекеры, хот-доги. Фургончики у нас — намного лучше», — заявил Эйдельштейн.
Он отметил, что в России актеров и съемочную группу кормят полноценно: в меню обязательно присутствует горячая еда. Такой формат ему нравится больше.
Когда ведущие спросили, чем кормят непосредственно на церемонии «Оскар», где Эйдельштейн побывал вместе с кастом «Аноры», он ответил с иронией: «Сухариками и водой».
Мировую известность актеру принесла именно роль в фильме «Анора» Шона Бейкера. Сейчас Марк занят в российских и зарубежных проектах. В прессе ходят слухи, что 24-летний артист встречается с 33-летней фотографом Надей Ли Коэн. Пара периодически публикует совместные снимки в соцсетях.
Ранее Марк Эйдельштейн рассказал об интересной семейной традиции.