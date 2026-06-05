Кустурица рассказал, чем его привлекает Россия

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.
«Это сила, которая движет вашим суверенитетом, отсутствие у вас страха, неприятие диктата в отношении вашего политического курса и жизни», — сказал Кустурица агентству, отвечая на вопрос о том, что ему нравится в России больше всего.
Он добавил, что его также привлекает самостоятельность российской культуры.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.