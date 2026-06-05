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Кустурица рассказал, чем его привлекает Россия

Эмир Кустурица заявил, что в России его привлекает суверенитет и культура
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России его привлекает суверенитет и культурная самостоятельность.

«Это сила, которая движет вашим суверенитетом, отсутствие у вас страха, неприятие диктата в отношении вашего политического курса и жизни», — сказал Кустурица агентству, отвечая на вопрос о том, что ему нравится в России больше всего.

Он добавил, что его также привлекает самостоятельность российской культуры.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.