«Ксения — не только потрясающая актриса, но и невероятно теплый человек. Она помогает фондам “Дом с маяком” и “Дети-бабочки”. Как же приятно, когда талант сочетается с добром. Искренне благодарю за энергию и встречу», — высказалась фотограф об актрисе.