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Ксения Раппопрт в стильном образе снялась на улицах Берлина

Актриса стала героиней уличной фотосессии
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Ксения Раппопорт устроила уличную фотосессию в Берлине. Актриса прилетела в столицу Германии в рамках гастрольного тура с новой постановкой Beyond the Light («Не тот свет»).

Ксения Раппопорт, фото: соцсети
Ксения Раппопорт, фото: соцсети

Снимки с 52-летней актрисой опубликовала в своем блоге известный фотограф Дуся Соболь. На кадрах Раппопорт запечатлена в тренче цвета хаки и белых брюках. Звезда распустила кудрявые волосы и сделала легкий макияж. Она позировала на фоне берлинских достопримечательностей, включая Берлинскую телебашню.

Ксения Раппопорт, фото: соцсети
Ксения Раппопорт, фото: соцсети

«Ксения — не только потрясающая актриса, но и невероятно теплый человек. Она помогает фондам “Дом с маяком” и “Дети-бабочки”. Как же приятно, когда талант сочетается с добром. Искренне благодарю за энергию и встречу», — высказалась фотограф об актрисе.

Ксения Раппопорт, фото: соцсети
Ксения Раппопорт, фото: соцсети

Раппопорт в последние годы больше проводит времени за границей, где она гастролирует со своими постановками. Однако иногда знаменитость появляется на светских мероприятиях в Москве.

Ксения Раппопорт, фото: соцсети
Ксения Раппопорт, фото: соцсети

В начале 2026 года артистка посетила премьеру фильма «Левша», в котором главную роль исполнил ее бывший возлюбленный Юрий Колокольников. На презентации звезда появилась с их 14-летней дочерью Софией, а также со страшей наследницей Аглаей Тарасовой. Она родилась в ее отношениях с бизнесменом Виктором Тарасовым.

Ранее Ксения Раппопорт снялась в купальнике в честь 52-летия. 