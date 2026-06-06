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Атмосферное месиво из банальностей: каким получился хоррор «Закулисье реальности»

20-летний Кейн Парсонс экранизировал интернет-легенду о таинственном пространстве бесконечных коридоров, и за первую неделю проката «Закулисье реальности» уже достигло феноменальных кассовых успехов. О том, чем цепляет новый фильм от студии A24 и в чем его главные проблемы, читайте в обзоре Кино Mail
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Закулисье реальности»

Американец средних лет по имени Кларк переживает не лучшие времена: покупатели отказываются затовариваться в принадлежащем ему мебельном магазине, да еще и жена выгнала из дома, так что ночевать приходится прямо в торговом зале, на кровати, являющейся выставочным образцом.

Пытаясь понять, из-за чего ночами сбоит электричество, Кларк обнаруживает в подвале проход в параллельную вселенную, состоящую преимущественно из пустых комнат и коридоров. Локации эти кажутся похожими на обычные складские помещения и офисы, но от них веет чем-то нездоровым, а из-за углов время от времени доносятся странные шумы и голоса.

Прекрасно понимая, что это может быть опасно, Кларк все же решает обследовать новый мир — и втягивает в свое «приключение» сперва пару сотрудников магазина, а затем и собственного психолога Мэри Клайн.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Кадр из фильма «Закулисье реальности»

Backrooms, локализованные на русский язык как Закулисье, — интернет-феномен, родившийся еще в 2019-м году благодаря публикации на посвященном паранормальным явлениям форуме. Идея о том, что практически любой человек может «вывалиться» из реальности в «переходное пространство», откуда практически невозможно вернуться, тут же обросла армией поклонников.

Фанаты писали тексты, рисовали картинки и даже создавали видеоигры, а в 2022-м 17-летний Кейн Парсонс, работавший под псевдонимом Kane Pixels, запустил целый YouTube-сериал. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Ролики Парсонса собрали миллионы просмотров, и через пару лет нашлись продюсеры, выделившие молодому режиссеру бюджет на полный метр, развивающий тему Backrooms.

Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Кадр из фильма «Закулисье реальности»

Деньги не только позволили Парсонсу снять ленту продолжительностью под два часа (хронометраж интернет-выпусков Backrooms составлял от 30 секунд до 45 минут) и перенести полюбившиеся аудитории коридоры с комнатами на большие экраны, но и дали возможность нанять интересных актеров. Кларка играет выдвигавшийся на «Оскар» Чиветель Эджиофор, роль доктора Мэри Клайн досталась Ренате Реинсве, исполнившей главную роль в драме «Сентиментальная ценность», одном из лучших фильмов прошлого года.

«Закулисье реальности» позиционируется как психологический хоррор, поэтому желание привлечь к участию в проекте актеров такого уровня кажется вполне объяснимым: во главу угла ставятся глубина эмоций и атмосфера, а не кровожадность.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Кадр из фильма «Закулисье реальности»

Проблема в том, что веб-сериал Парсонса мог похвастаться атмосферой, но был полностью лишен психологизма; можно даже сказать, что автор скорее концентрировался на sci-fi составляющей. В полном же метре природа характерных для Закулисья аномалий объясняется иначе, что может разочаровать давних поклонников.

Да и новых фанатов кинофильм вряд ли привлечет: 20-летний Парсонс, как и раньше, неплохо работает с визуалом, но с человеческими эмоциями так обращаться и не научился. У Реинсве и Эджиофора просто нет возможности развернуться, убедительными они выглядят только в сценах, где приходится отыгрывать замешательство или растерянность (отметим, справедливости ради, что таких эпизодов в фильме предостаточно).

В итоге «Закулисье» превращается в месиво из банальностей, нелепостей, а также идей и образов, бродивших по интернету на протяжении минимум семи лет. Аудитории, интересующейся «переходными пространствами» вообще и Backrooms в частности, можно посоветовать вместо похода в кино посмотреть какую-нибудь из серий, выложенных Парсонсом на YouTube. Скажем, выпуск, озаглавленный Found Footage #3, в плане зрелищности не уступает полному метру, но отнимает в два раза меньше времени.