О чем фильм «Закулисье реальности»
Американец средних лет по имени Кларк переживает не лучшие времена: покупатели отказываются затовариваться в принадлежащем ему мебельном магазине, да еще и жена выгнала из дома, так что ночевать приходится прямо в торговом зале, на кровати, являющейся выставочным образцом.
Пытаясь понять, из-за чего ночами сбоит электричество, Кларк обнаруживает в подвале проход в параллельную вселенную, состоящую преимущественно из пустых комнат и коридоров. Локации эти кажутся похожими на обычные складские помещения и офисы, но от них веет чем-то нездоровым, а из-за углов время от времени доносятся странные шумы и голоса.
Прекрасно понимая, что это может быть опасно, Кларк все же решает обследовать новый мир — и втягивает в свое «приключение» сперва пару сотрудников магазина, а затем и собственного психолога Мэри Клайн.
Зачем смотреть
Backrooms, локализованные на русский язык как Закулисье, — интернет-феномен, родившийся еще в 2019-м году благодаря публикации на посвященном паранормальным явлениям форуме. Идея о том, что практически любой человек может «вывалиться» из реальности в «переходное пространство», откуда практически невозможно вернуться, тут же обросла армией поклонников.
Фанаты писали тексты, рисовали картинки и даже создавали видеоигры, а в 2022-м 17-летний Кейн Парсонс, работавший под псевдонимом Kane Pixels, запустил целый YouTube-сериал. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Ролики Парсонса собрали миллионы просмотров, и через пару лет нашлись продюсеры, выделившие молодому режиссеру бюджет на полный метр, развивающий тему Backrooms.
Деньги не только позволили Парсонсу снять ленту продолжительностью под два часа (хронометраж интернет-выпусков Backrooms составлял от 30 секунд до 45 минут) и перенести полюбившиеся аудитории коридоры с комнатами на большие экраны, но и дали возможность нанять интересных актеров. Кларка играет выдвигавшийся на «Оскар» Чиветель Эджиофор, роль доктора Мэри Клайн досталась Ренате Реинсве, исполнившей главную роль в драме «Сентиментальная ценность», одном из лучших фильмов прошлого года.
«Закулисье реальности» позиционируется как психологический хоррор, поэтому желание привлечь к участию в проекте актеров такого уровня кажется вполне объяснимым: во главу угла ставятся глубина эмоций и атмосфера, а не кровожадность.
Почему можно не смотреть
Проблема в том, что веб-сериал Парсонса мог похвастаться атмосферой, но был полностью лишен психологизма; можно даже сказать, что автор скорее концентрировался на sci-fi составляющей. В полном же метре природа характерных для Закулисья аномалий объясняется иначе, что может разочаровать давних поклонников.
Да и новых фанатов кинофильм вряд ли привлечет: 20-летний Парсонс, как и раньше, неплохо работает с визуалом, но с человеческими эмоциями так обращаться и не научился. У Реинсве и Эджиофора просто нет возможности развернуться, убедительными они выглядят только в сценах, где приходится отыгрывать замешательство или растерянность (отметим, справедливости ради, что таких эпизодов в фильме предостаточно).
В итоге «Закулисье» превращается в месиво из банальностей, нелепостей, а также идей и образов, бродивших по интернету на протяжении минимум семи лет. Аудитории, интересующейся «переходными пространствами» вообще и Backrooms в частности, можно посоветовать вместо похода в кино посмотреть какую-нибудь из серий, выложенных Парсонсом на YouTube. Скажем, выпуск, озаглавленный Found Footage #3, в плане зрелищности не уступает полному метру, но отнимает в два раза меньше времени.