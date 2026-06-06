Да и новых фанатов кинофильм вряд ли привлечет: 20-летний Парсонс, как и раньше, неплохо работает с визуалом, но с человеческими эмоциями так обращаться и не научился. У Реинсве и Эджиофора просто нет возможности развернуться, убедительными они выглядят только в сценах, где приходится отыгрывать замешательство или растерянность (отметим, справедливости ради, что таких эпизодов в фильме предостаточно).