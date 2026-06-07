Индийское кино на протяжении десятилетий пользовалось огромной популярностью в СССР. Фильмы подкупали не только экзотическим антуражем, зажигательными песнями и талантливой игрой актеров, но и близостью поднимаемых тем: классового неравенства, ценности честного труда и простого человеческого счастья.
Советское руководство обычно закупало индийские фильмы с лагом в несколько лет, зато делало это регулярно. Всего за 40 лет советско-индийских отношений в СССР попали несколько десятков индийских кинолент. Вспомним те из них, которые пользовались наибольшей популярностью у отечественных зрителей.
«Зита и Гита»
Музыкальная мелодрама «Зита и Гита» вышла на экраны в 1972 году, мгновенно став лидером индийского проката. Спустя четыре года картину привезли в СССР, где она вошла в пятерку самых кассовых лент с результатом 55,2 млн проданных билетов. Главные роли исполнили набиравшие популярность актеры Дхармендра и Хема Малини, впоследствии ставшие одним из самых известных кинодуэтов Индии.
Действие фильма вращается вокруг двух сестер-близняшек, Зиты и Гиты, разлученных сразу после рождения. Через 18 лет Зита живет на положении Золушки под властью злой тетки в богатом доме своих умерших родителей. А Гита зарабатывает уличными танцами на хлеб для себя и женщины, которую считает матерью. Разочаровавшись в собственной судьбе, девушки уходят из дома и благодаря случайности меняются местами.
«Мститель»
Криминальный боевик «Мститель», снятый режиссером Прамодом Чакраворти в 1976 году, отличается от основной массы индийских фильмов своего времени обилием зарубежных локаций. Отдельные сцены снимались в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Мадриде, Париже и Женеве. Такой подход привел к увеличению стоимости производства, но кассовые сборы легко покрыли возросший бюджет. Особенным успехом фильм пользовался у советских зрителей, возглавив список лидеров проката 1978 года.
Как следует из названия, центральной темой картины стала месть. Малолетний сын полицейского из Мумбаи становится свидетелем гибели своего отца от рук бандитов. Спустя 20 лет повзрослевший Ануп (Риши Капур) собирает достаточно денег, чтобы осуществить дело всей своей жизни, и начинает путешествовать по миру в поисках убийц отца.
«Танцор диско»
Музыкальный боевик «Танцор диско» с Митхуном Чакраборти в главной роли стал одним из самых известных индийских фильмов за пределами страны. Кинолента 1982 года режиссера Баббара Субхаша с успехом шла в Китае, странах Ближнего Востока и Африки. В СССР фильм вышел в широкий прокат в 1984 году и занял первое место, более чем на 15 миллионов проданных билетов обойдя главный советский хит сезона — мелодраму Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Главный герой, уличный танцор Анил по прозвищу Джимми (Чакраборти), с детства затаил обиду на богача Обероя (Ом Пури), избившего и унизившего его мать. Годы спустя Джимми становится звездой танцев и влюбляется в прекрасную Риту (Ким), которая оказывается дочерью Обероя. А тот вовсе не горит желанием отдать руку дочери какому-то выскочке с сомнительным прошлым.
«Бобби»
В 1975 году советские зрители увидели индийскую мелодраму «Бобби», снятую завершившим актерскую карьеру Раджем Капуром. На родине картина стала лидером проката 1973 года, а в СССР заняла второе место (62,6 млн проданных билетов), уступив лишь мексиканской картине «Есения». Фильм стал звездным дебютом для исполнительницы главной женской роли, 16-летней Димпл Кападии. Однако актриса, которой пророчили великое будущее, предпочла славе семейное счастье и на десять лет ушла из кинематографа.
Фильм посвящен истории двух влюбленных, которые не могут быть вместе. Однако, в отличие от «Танцора диско», против свадьбы выступают богатые родители жениха по имени Радж (Риши Капур). Они не желают видеть невесткой дочь бедного рыбака Бобби (Кападия), которая к тому же христианка. События движутся к шекспировскому финалу, но в последний момент отцы семейств решают, что жизнь их детей дороже принципов.
«Бродяга»
Безусловным лидером в списке самых кассовых индийских фильмов в СССР остается ранняя картина Раджа Капура «Бродяга», в которой он не только сыграл главную роль, но также выступил режиссером и продюсером. Вышедшая в 1951 году лента имела огромный успех на родине, на некоторое время возглавив список самых кассовых фильмов всех времен. В СССР картину привезли через три года, но «по заявкам трудящихся» еще четырежды повторно выпускали в прокат в последующие десятилетия.
В центре сюжета — молодой паренек Радж, который перебивается мелкими кражами. Внезапно он встречает девушку по имени Рита (Наргис), с которой дружил в начальной школе. Между молодыми людьми вспыхивает любовь, однако Радж не знает, что опекун Риты — его отец, обесчестивший и унизивший его мать. Ради руки возлюбленной юноша решает порвать с преступным прошлым, но тут неожиданно открывается тайна его происхождения.