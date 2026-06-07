Безусловным лидером в списке самых кассовых индийских фильмов в СССР остается ранняя картина Раджа Капура «Бродяга», в которой он не только сыграл главную роль, но также выступил режиссером и продюсером. Вышедшая в 1951 году лента имела огромный успех на родине, на некоторое время возглавив список самых кассовых фильмов всех времен. В СССР картину привезли через три года, но «по заявкам трудящихся» еще четырежды повторно выпускали в прокат в последующие десятилетия.