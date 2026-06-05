Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Виторган рассказал об отдыхе с сыном от Собчак: «Я очень хорош как отец»

Актер вместе с наследником отправился в Сингапур
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Максим Виторган
Максим ВиторганИсточник: Legion-Media.ru

Максим Виторган сейчас отдыхает в Сингарупе вместе с девятилетним сыном Платоном от Ксении Собчак. Актер поделился подробностями поездки в своем личном блоге.

Он признался, что ему пришлось четыре часа при жаре в +35 градусов перемещаться по парку аттракционов Universal studios, так как наследник хотел покататься на всех каруселях. В Сингапуре также запланирован показ спектакля «Громкие» с участием артиста.

«Ну мы долетели-таки до Сингапура. Сегодня я четыре часа при температуре +35 переходил/переползал со аттракциона на аттракцион в Universal studios, так как кое-кто задался целью посетить все», — высказался 53-летний актер.

Максим Виторган с сыном Платоном / фото: соцсети
Максим Виторган с сыном Платоном / фото: соцсети

Звезда также порассуждал о том, какой он родитель. По мнению Виторгана, его можно считать хорошим отцом.

«Я очень хорош как отец. А потом я еще почитал новости и в очередной раз убедился, что, может, как отец я неплох, но вот в том, как жить, не замечая слона в комнате, я прям мастер. Впрочем, в этом деле спецов много», — написал артист.

Максим Виторган и Ксения Собчак развелись весной 2019 года, прожив в браке шесть лет. Вскоре после расставания журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Ксения Собчак и Максим Виторган на дне рождения сына, фото: соцсети
Ксения Собчак и Максим Виторган на дне рождения сына, фото: соцсети

Собчак признавалась, что Платон пережил расставание родителей спокойно. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак. Сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. В ноябре 2025-го они воссоединились на дне рождения наследника.

У Виторгана есть еще двое старших детей от актрисы Виктории Верберг: дочь Полина и сын Даниил. С 2019 по 2023 год актер встречался с коллегой Нино Нинидзе. В 2025 году стало известно о его романе с визажисткой Анной Коротковой.