Милана Хаметова, впервые снявшаяся в сериале в главной роли, призналась, что изначально ей было страшно участвовать в таком большом проекте как «Двойная жизнь Ми». Однако юная актриса вспомнила, как сама любила смотреть сериалы — в особенности, семейный ситком «Сваты».
«Когда я снималась в “Не одна дома”, я думала, что никогда не захочу сниматься в сериале, потому что это сложно. Я росла на “Сватах”, а это огромный сериал, мне даже кажется, что бесконечный. А на самом деле практически все то же самое. Немного больше смен, но в целом все так же круто и здорово», — рассказала актриса Кино Mail.
Хаметова добавила, что теперь участие в таких масштабных проектах ей нравится даже больше. По словам звезды, на съемках она также познакомилась со многими людьми, с которыми сохранила общение и вне работы.
«Теперь в сериале мне даже больше нравится сниматься, потому что здесь много персонажей и ребят, с которыми мы коммуницируем вне съемок. У нас собралась такая своя компашка. Мы вместе ходим в кино, гулять. Очень круто проходят съемки. Думаю, что буду скучать, когда они закончатся», — призналась артистка на съемках своего нового проекта, проходивших в Минске.
В сериале «Двойная жизнь Ми» Милана Хаметова перевоплотилась в школьницу Милу, которая параллельно строит музыкальную карьеру, но скрывает этот факт от своих одноклассников и учителей.
Производством сериала «Двойная жизнь Ми» занимаются кинокомпания «Киноцех» и онлайн-кинотеатры Иви и START.