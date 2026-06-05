«Когда я снималась в “Не одна дома”, я думала, что никогда не захочу сниматься в сериале, потому что это сложно. Я росла на “Сватах”, а это огромный сериал, мне даже кажется, что бесконечный. А на самом деле практически все то же самое. Немного больше смен, но в целом все так же круто и здорово», — рассказала актриса Кино Mail.